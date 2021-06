Black Widow, si citano gli Avengers nel nuovo video del film Marvel con Scarlett Johansson

Mentre Disney+ si prepara ad accogliere Loki, i Marvel Studios hanno diffuso un nuovo spot ufficiale di Black Widow, l'attesa pellicola con Scarlett Johansson che a luglio inaugurerà la Fase 4 cinematografica del franchise.

Il filmato, che potete trovare in calce alla news, si chiude con una classica battuta citazionista in stile MCU con Alexei (David Harbour) che scherza sul fatto che avrebbero dovuto portare con loro gli Avengers, battuta che spinge Yelena (Florence Pugh) a colpirlo scherzosamente in volto.

Nel frattempo, come segnalato da Heroic Hollywood, è inoltre emersa in rete un'altra clip in cui Yelena prende in giro Natasha per la sua "posa da battaglia".

Diretto da Cate Shortland, Black Widow sarà ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. In un confronto con il suo oscuro passato, Natasha Romanoff dovrà affrontare la sua storia di spia e le relazioni che ha lasciato indietro molto tempo prima di unirsi ai Vendicatori.

Il cast della pellicola, oltre agli attori già citati, includerà anche O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters, e Rachel Weisz, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 7 luglio 2021 e in Premier Access su Disney+ il 9 luglio.

Intanto, Scarlett Johansson ha parlato del suo futuro nel MCU.