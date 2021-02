Black Widow, cinema o streaming? Arrivano le dichiarazioni ufficiali della Disney!

La questione cinema o streaming legata alla distribuzione di Black Widow, l'attesissimo cinecomic Marvel Studios con protagonista Scarlett Johansson, tiene banco praticamente da un anno.

La Disney è stata sempre adamantina sulla volontà di far uscire il film nelle sale, ma il protrarsi della loro chiusura non fa che aumentare la domanda da parte dei fan, molti dei quali pur di mettere le mani sull'ultima avventura di Natasha Romanoff sarebbero disposti ad accendere il piccolo schermo o a pagare il famoso pass Premiere Access.

Recentemente Kevin Feige, durante il Disney Investor Day, aveva confermato la decisione di aspettare la riapertura dei cinema, fissando la data di uscita di Black Widow al 7 maggio prossimo; data che si sta inesorabilmente avvicinando, mentre le sale non riaprono e la domanda resta: il film con Scarlett Johansson uscirà sul grande o sul piccolo schermo?

In una nuova intervista con Variety Bob Chapek, nuovo CEO della Disney, ha dichiarato quanto segue: "La nostra intenzione è ancora quella di fare di Black Widow un'uscita cinematografica". Tuttavia, Chapek ha rifiutato di chiarire se il film uscirà a maggio come previsto o se sarà rinviato fino a quando il botteghino non tornerà a standard accettabili. I film Marvel in genere hanno budget di produzione intorno ai $200 milioni (senza contare i tanti altri milioni spesi per la promozione a livello globale), il che rende praticamente impossibile ottenere un profitto al cinema oggi. Per questo Chapek ha parlato di 'flessibilità' ragionando sul futuro e le sue possibilità.

"Osserveremo con molta attenzione la riapertura dei cinema e il sentimento dei consumatori. Alcuni film andranno in sala. Alcuni film arriveranno con Disney Premiere Access. E in alcuni casi, andranno gratuitamente nel catalogo Disney Plus. Si tratta di flessibilità. Il nostro processo decisionale sarà guidato dalle tempistiche e dalle esigenze della nostra base di iscritti."

