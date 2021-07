Black Widow, chi interpreta Natasha da bambina? Scoprite la figlia di una famosa star

Attualmente in programmazione nelle sale italiane e disponibile tramite Accesso Vip su Disney+, Black Widow ha mostrato per la prima volta un'attrice che non sia Scarlett Johansson nel ruolo di Natasha Romanoff.

Ci riferiamo naturalmente alle scene flashback del film, in particolare a quella introduttiva, in cui ad interpretare la giovane Vedova Nera troviamo un'attrice dal volto piuttosto familiare: si tratta infatti di Ever Anderson, la figlia dell'attrice Milla Jovovich e del regista Paul W.S. Anderson. Al suo fianco, ad impersonare piccola Yelena Belova, troviamo inoltre Violet McGraw, nota per aver partecipato alla serie Netflix Hill House nei panni di Nell.

"Da una parte sono spaventata perché conosco quanto è difficile lavorare in questa industria" ha dichiarato in precedenza la Jovovich riguardo alla perfomance della figlia nel film di Cate Shortland. "Ma d'altra parte, sono felicissima perché credo che i miei bambini abbiano trovato al loro passione, e lei è stata concentrata su questo obiettivo sin da quando aveva 5 anni."

A proposito di pellicole Disney, la giovane Enderson, classe 2007, ha anche ottenuto il ruolo da protagonista in Peter Pan & Wendy, rivisitazione live-action del classico animato basato sull'opera teatrale di J.M. Barrie che vedrà Jude Law nei panni di Capitan Unicino.