Black Widow centra uno dei record negativi peggiori nella storia dei Marvel Studios

Il primo weekend di programmazione di Black Widow, il nuovo cinecomic del Marvel Cinematic Universe, aveva visto il film con Scarlett Johansson registrare al box-office l'incasso più alto raggiunto quest'anno dopo l'arrivo della pandemia di coronavirus che aveva congelato le sorti della sala cinematografica. Ma adesso ne spunta un record negativo.

A quanto pare, dopo l'ottimo incasso di Black Widow nel primo weekend di programmazione, il film diretto da Cate Shortland ha fatto registrare uno dei peggiori record negativi nella storia dei Marvel Studios. Infatti, Black Widow ha subito un calo negli incassi del 67,5% rispetto al weekend precedente, dove ha racimolato "solamente" altri 26 milioni al box-office. Il calo è stato così drastico che la NATO (ovvero l'organizzazione degli esercenti cinematografici americani) ha diffuso un comunicato nel quale si punta il dito contro la decisione della Disney di distribuire Black Widow sia in sala che contemporaneamente anche in streaming su Disney+.

"A dispetto delle dichiarazioni secondo cui questa strategia da era pandemica sia stata un successo per Disney e il suo modello di distribuzione, questo dimostra che la sola uscita cinematografica si traduce in più introiti per tutte le parti interessate e per l'intera vita di un film. Ignora anche l'Accesso VIP non è una nuova fonte di guadagno ma è solo un'estremizzazione della tradizionale finestra di PVOD, che non è più un'opzione. Le risposte a queste domande mostrano che la Disney sta perdendo dei soldi per ogni spettatore rispetto al ciclo completo della vita di un film".

Tuttavia, Black Widow dovrebbe costituire un'eccezione in questa strategia, dato che i prossimi film dei Marvel Studios dovrebbero uscire esclusivamente nelle sale cinematografiche senza arrivare contemporaneamente in streaming su Disney+. Sarà così per Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e per il successivo Eterni.

