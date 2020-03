Black Widow, Cate Shortland spiega il lato emotivo di Natasha Romanoff

Parlando con Entertainment Weekly per una nuova storia promozionale incentrata su Black Widow, la regista Cate Shortland ha raccontato il processo creativo del film Marvel Studios e anticipato alcuni temi che saranno affrontati nel corso dell'avventura con Scarlett Johansson.

"Abbiamo legato insieme diverse storie di fiducia e di intimità tra donne sopravvissute”, ha detto Shortland a proposito del primo incontro con i principali attori del film. "Non è mai stato un vero e proprio film di supereroi, quanto uno su una donna che ha avuto un'infanzia molto dura, è sopravvissuta, ha un cuore enorme e oggi aiuta le altre persone. Quando ho guardato i precedenti film del MCU, ho notato che il personaggio molto spesso è stato visto da fuori, e in qualche modo è sembrato oggettivato", ha aggiunto. "Non abbiamo avuto molte opportunità di vedere chi è davvero quando è sola, quando si toglie la maschera da eroina d'azione."

In Black Widow, però, la Shortland promette di spogliare Natasha dello strato superficiale che ha mostrato ai fan per anni, e mettere in luce i suoi drammi interiori. Per la star Scarlet Johansson, questa libertà di esplorazione è molto invitante, e sente che adesso è il momento migliore per esplorare il passato della Vedova Nera.

