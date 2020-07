Black Widow, Cate Shortland conferma: Natasha cederà il testimone a Yelena

Quando è stato rivelato che Yelena Belova sarebbe apparsa in Black Widow, molti fan hanno associato la sua figura al ruolo dell'eroina, rimasto vacante dopo i fatti di Avengers: Endgame. Del resto, anche nei fumetti era stata una Vedova Nera e sono in molti a pensare che il film costituirà una sorta di passaggio di consegna tra Natasha e Yelena.

Lo ha confermato la stessa regista di Black Widow, Cate Shortland, in una recente intervista a Empire.

"Kevin Feige ha capito che il pubblico si aspettava una storia sulle origini, e quindi, naturalmente siamo andati nella direzione opposta" ha raccontato. "E non sapevamo quanto sarebbe stata grandiosa Florence Pugh. Sapevamo che sarebbe stata grande, ma non fino a questo punto. Scarlett Johansson era così gentile, diceva tipo: Oh, le sto passando il testimone. Quindi il film spingerà un'altra trama al femminile."

Questo sembra sfatare una teoria su Black Widow diffusa tra i fan: secondo alcuni, infatti, il fatto che in Avengers: Infinity War Natasha indossasse la giubba di Yelena significava che quest'ultima era morta. Se Black Widow crea una nuova trama su Yelena, ovviamente lei sopravviverà e sarà nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Potrebbe però essere possibile che Natasha, almeno fino a un certo punto, creda effettivamente che Yelena sia morta.

Mentre potrebbe arrivare a breve un nuovo trailer di Black Widow, nei giorni scorsi anche Scarlett Johansson ha parlato del film, in uscita a novembre 2020.