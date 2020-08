Da Black Widow a Captain Marvel 2: la lista completa dei registi dei prossimi film del MCU

Black Widow, Gli Eterni, Captain Marvel 2, Guardiani della Galassia 3... Il futuro del Marvel Cinematic Universe è nelle mani di questi 10 registi, e ci sembrava giusto ricordarvelo.

Ai tempi del Coronavirus, come si usa ormai dire, il futuro del mondo dell'intrattenimento (almeno quello più prossimo) è davvero incerto.

Le case di produzione e distribuzione stanno cercando di limitare i danni provocati da una prolungata chiusura dei set e dei cinema, provando a percorrere nuove strade sia in un verso che nell'altro, mediante la creazione di appositi protocolli per il riavvio delle produzioni, e tentando l'alternativa dello streaming (on-demand o meno) o delle release limitate per permettere ai titoli già pronti per lo schermo di essere fruiti.

In particolare, abbiamo visto le soluzioni adottate da Disney per l'uscita di pellicole come Artemis Fowl e, più recentemente, la discussa distribuzione di Mulan su Disney+, mentre attendiamo di scoprire cosa avverrà per gli altri titolo in catalogo.

Tra questi, ovviamente, rientrano anche i film dei Marvel Studios che pur avendo subito degli spostamenti, mantengono ancora fermo il loro posto in sala.

E nel guardare alle produzioni (relativamente) più imminenti del MCU, è bene anche ricordare coloro che le aiuteranno a prendere forma e divenire realtà: i registi.

Facciamo dunque un piccolo recap dei 10 filmmaker che ci accompagneranno nei prossimi anni.

Cate Shortland - Black Widow

Chloé Zhao - Eternals

Destin Daniel Cretton - Shang Chi and The Legend of the 10 Rings

Jon Watts - Spider-Man 3

Taika Waititi - Thor: Love & Thunder

Sam Raimi - Docotor Strange In The Multiverse Of Madness

Ryan Coogler - Black Panther 2

Nia DaCosta - Captain Marvel 2

Peyton Reed - Ant-Man 3

James Gunn - Guardians of The Galaxy Vol. 3

E voi, per quale film del MCU siete più in trepidazione? E quale regista non vedete l'ora di (ri)vedere all'opera? Fateci sapere nei commenti.