Black Widow cambia in corsa il compositore: le musiche saranno scritte da Lorne Balfe

Non è ancora chiaro se Black Widow arriverà al cinema o se uscirà in streaming insieme a Mulan. A questi dubbi si aggiungono quelli in merito alla colonna sonora, dato che il compositore è cambiato.

Le gesta della letale Natasha Romanoff sarebbero dovute essere incorniciate dalle armonie di Alexandre Desplat, noto per aver composto le musiche del premio Oscar La forma dell'acqua.

Un po' a sorpresa invece scopriamo che il compositore è stato sostituito da Lorne Balfe. Non sembrano esserci grande perplessità sul suo valore, dato che per quanto riguarda l'arrangiamento per i film di azione può vantare un curriculum di tutto rispetto, vista la sua partecipazione a produzioni quali Mission: Impossible - Fallout, Bad Boys For Life e The LEGO Batman Movie. Ha avuto esperienze anche in ambito videoludico, componendo per Assassin's Creed: Revelation e Assassin's Creed 3, e in ambito televisivo con The Crown. Spesso è stato accompagnato nel suo lavoro dal grande Hans Zimmer.

Difficile dire cosa abbia portato a questa modifica nei piani originali. Forse Desplat non ha potuto prendere parte al progetto a causa della difficile situazione legata all'epidemia in corso? Aveva già iniziato a comporre qualcosa? L'ideazione delle musiche e la registrazione della colonna sonora avvengono solitamente una volta completate tutte le riprese, per cui è probabile che il processo fosse appena agli inizi. Ciononostante qualcosa dev'essere andato storto, anche se per il momento non è stato svelato il problema.

Nonostante tutto, la campagna marketing va avanti, come indica il nuovo poster di Black Widow.