Black Widow, Bob Chapek sull'uscita: 'Probabilmente decideremo all'ultimo minuto'

Black Widow è sicuramente uno dei film maggiormente colpiti dalla difficile situazione mondiale: il film con Scarlett Johansson ha già subito più di un rinvio e praticamente ogni giorno i fan Marvel si svegliano con il timore di leggere di un nuovo slittamento. Ma quali sono le prospettive realistiche?

A parlarne è stato il CEO di Disney Bob Chapek, che ha ammesso l'incertezza sul da farsi: "La nostra situazione e le condizioni continuano a cambiare. Solo poche settimane fa cinema e teatri di Los Angeles erano chiusi, ora all'improvviso sono di nuovo aperti, quindi stiamo a vedere in che modo gli spettatori risponderanno alla riapertura. Cercheremo di essere flessibili. Probabilmente decideremo all'ultimo minuto in base a come andranno questi film al botteghino, che si tratti di Black Widow o di qualunque altro film" ha spiegato Chapek.

Mentre le nuove immagini di Black Widow ci mostrano tutti i nuovi personaggi introdotti dal film, dunque, sulla data della release aleggia ancora l'incertezza: "Penso sia importantissima per la costruzione del nostro franchise, ma non è l'unico modo. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi. Le cose stanno cambiando così velocemente. È difficile prevedere il comportamento dei consumatori quando si tratterà di tornare alla normalità. Osserveremo con attenzione e prenderemo una decisione quando sarà il caso di farlo" ha concluso Chapek, parlando della possibilità di far uscire il film in sala.

E voi, accettereste di buon grado l'uscita del nuovo film dell'MCU direttamente in streaming? Diteci la vostra nei commenti! Le teorie, intanto, continuano a farla da padrone: secondo alcuni fan, ad esempio, Black Widow potrebbe introdurre i Secret Avengers.