Black Widow, biglietti da oggi in prevendita: ascoltate David Harbour o peggio per voi!

Tra poco più di due settimane Black Widow arriverà al cinema, e da oggi, martedì 22 giugno, è possibile acquistare in prevendita i biglietti. L'attesa è altissima e si prevede un esordio da 90 milioni di dollari per Black Widow, quindi sarebbe saggio assicurarsi in anticipo il proprio posto in sala.

Per informare il pubblico dell'apertura della prevendita Marvel ha pubblicato un video, che si può vedere anche all'interno della notizia. Nella clip i tre protagonisti del film, Scarlett Johansson, Florence Pugh e David Harbour, si rivolgono direttamente ai fan, dando vita a un divertente siparietto.

"Ciao a tutti. I biglietti sono ora in vendita per Black Widow dei Marvel Studios" esordisce l'interprete di Natasha Romanoff, che ha recentemente riparlato della sua morte in Avengers: Endgame. A questo punto interviene David Harbour, che per esigenze legate al copione ha spoilerato il suo look agli autori di Stranger Things. "Comprate i biglietti oggi stesso" dice in tono minaccioso, "altrimenti..." e fa il classico gesto della gola tagliata. Dopo i rimbrotti di Florence Pugh e Scarlett Johansson, l'attore che interpreta Red Guardian corregge un po' il tiro: "Altrimenti non avrete i biglietti. Significa questo il mio gesto, no?" chiude facendo lo spiritoso.

Black Widow, prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, sarà al cinema dal prossimo 7 luglio.