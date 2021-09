Black Widow, Benedict Cumberbatch sulla battaglia legale: 'È tutto molto triste'

Il caso Black Widow continua a tenere banco: Scarlett Johansson sembra tutt'altro che intenzionata a lasciar correre, con Disney che dal canto suo non sembra attualmente disposta a cedere alle richieste dell'attrice di Natasha Romanoff. Tra gli altri protagonisti dell'MCU, dunque, anche Benedict Cumberbatch ha voluto commentare la cosa.

Mentre il movimento #DisneyMustPay si schiera con la protagonista di Black Widow, infatti, l'attore di Doctor Strange ha utilizzato parole piuttosto dure per dire la sua sull'intera vicenda, ribadendo inoltre la necessità di mettere in chiaro alcune dinamiche in vista del ripresentarsi di situazioni simili nel prossimo futuro.

"È triste tutto ciò che sta accadendo con gli avvocati... Tutte queste parole, le accuse di aver distribuito il film in un contesto di pandemia globale. Tutta la storia è un po' un casino. Si sta cercando di capire quali dovrebbero essere i ricavi degli artisti che contribuiscono al giro d'affari miliardario di Disney. È una cosa che andrebbe effettivamente contrattualizzata" ha spiegato Cumberbatch.

L'attore ha poi proseguito: "Si tratta di un paradigma nuovo e molto complesso. Nessuno lo aveva previsto, nessuno può dire col senno di poi: 'Beh, andava fatto'. Black Widow è stato il primo di questi film a uscire durante le pandemia ed ha subito rinvii su rinvii su rinvii. È un territorio completamente nuovo".

Vedremo a questo punto che piega prenderà l'intera vicenda: per comprendere meglio la questione, intanto, vediamo insieme quanto ha incassato Black Widow tra sala e streaming.