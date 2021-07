Black Widow avrà un sequel? 'Queste ragazze hanno tanti sederi da calciare!'

Black Widow arriverà nelle sale italiane a partire da domani mercoledì 7 luglio, ma c'è già chi per l'attesissimo film stand-alone dei Marvel Studios con protagoniste Scarlett Johansson e Florence Pugh pensa già ad un sequel: e non parliamo solo dei fan, ma anche della regista Cate Shortland.

Come sappiamo, Black Widow è un prequel ambientato tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, il che significa che Natasha Romanoff durante gli eventi del film è in fuga dopo aver violato gli accordi di Sokovia e aggredito Black Panther, re del Wakanda. La protagonista sarà costretta ad affrontare il suo passato quando la minaccia della Stanza Rossa incrocia nuovamente il suo cammino.

Naturalmente i fan del MCU sanno già che la protagonista è destinata a morire sacrificandosi per salvare il mondo in Avengers: Endgame, di conseguenza da questo punto di vista le possibilità per un sequel di Black Widow sembrerebbero infinitesimali. Tuttavia, la regista Cate Shortland sembra sicura che in futuro arriveranno tante altre storie in futuro. "Penso che queste ragazze abbiano ancora un sacco di culi da prendere a calci" ha dichiarato la regista australiana nel corso di una recente intervista con Deadline. La Shortland in precedenza aveva affermato che qualsiasi potenziale Black Widow 2 avrebbe probabilmente dovuto seguire un personaggio diverso, e ovviamente la migliore candidata è Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh.

Del resto i Marvel Studios hanno scelto la giovane attrice britannica - già candidata all'Oscar - proprio per il suo roseo futuro a Hollywood: con la popolarità della star che non potrà che salire dopo l'uscita di Black Widow, sembra chiaro che Kevin Feige abbia piani specifici per Yelena Belova, come dimostrato dal suo già annunciato ritorno nella serie tv Occhio di Falco. La stessa Scarlett Johansson qualche tempo fa aveva definito Black Widow come l'inizio di un nuovo franchise, e non è difficile immaginare Florence Pugh alla guida di questa nuova saga stand-alone.

