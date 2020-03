Black Widow: gli auguri per la Festa della Donna da Scarlett Johansson e Florence Pugh

Scarlett Johannson e Florence Pugh, star dell'atteso nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, sono apparse in un video dell'account ufficiale di Black Widow per celebrare la Festa della Donna.

Da Pepper Potts a Gamora, passando per Peggy Carter e Captain Marvel, le due attrici hanno ricordato alcuni dei volti più iconici della saga per augurare altri 10 anni di forti personaggi femminili, che siamo certi non mancheranno anche nelle prossime fasi del franchise.

Natasha Romanoff è stata inoltre raffigurata in un post celebrativo della Festa della Donna realizzato da BossLogic, artista molto noto sul web che per l'occasione ha dedicato alcuni suoi lavori alle eroine che hanno dominato il grande schermo negli ultimi anni come Captain Marvel, Wonder Woman, Harley Quinn e Rey. Potete trovare le immagini in calce.

Diretto da Cate Shortland, Black Widow arriverà nelle sale italiane il prossimo 29 aprile. Per quanto riguardo gli Stati Uniti, dove il film arriverà invece il 1 maggio, si parla di un potenziale debutto da 130 milioni di dollari che firmerebbe il primo grande incasso del 2020.

Il film, lo ricordiamo, darà ufficialmente il via alla tanto attesa Fase 4 del MCU, che proseguirà nel corso dell'anno con l'arrivo de Gli Eterni previsto per il prossimo novembre. In attesa di vedere il trailer finale della pellicola con Scarlett Johansson, vi rimandiamo allo spot del Superbowl di Black Widow.