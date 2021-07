Black Widow, un attore fa impazzire i fan: 'Il mio personaggio è il primo mutante del MCU'

Pochi giorni dopo la sua uscita, c'è da registrare un nuovo record d'incassi per Black Widow, e mentre molti fan attendono l'arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, abbiamo scoperto che potremmo aver assistito al debutto di un mutante proprio nel nuovo stand-alone con Scarlett Johansson. Ne ha recentemente parlato uno degli attori.

Olivier Richters, che in Black Widow interpreta Ursa/Big Bear, ha infatti pubblicato un post su Instagram scrivendo che il suo personaggio è in realtà Ursa Major (Orsa Maggiore in italiano).

"Dopo due anni posso finalmente dire chi è il mio personaggio" ha scritto l'attore, come possiamo vedere anche in calce alla notizia. "Orsa Maggiore: il primo mutante (X-Men) ad apparire nel Marvel Cinematic Universe."

Nei fumetti, Ursa Major è uno dei super soldati sovietici, un mutante dotato della capacità di assumere la forma di orso. In Blak Widow lo abbiamo visto soltanto nelle sue sembianze umane: è il gigantesco prigioniero al quale Red Guardian (David Harbour) spezza un braccio in una scena.

Si tratta, per Olivier Richters, di un'ammissione in piena regola, e sicuramente in buona fede, ma esiste anche la possibilità che l'attore si sbagli: in Black Widow, in cui era prevista la presenza di Iron Man, non ci sono riferimenti alle abilità da mutante di Ursa, e lo stesso Kevin Feige, parlando dei piani dei Marvel Studios per i prossimi anni, aveva detto che questi erano già stati stabiliti prima della fusione con Fox.

In attesa di saperne di più, credete di aver visto in Black Widow il primo mutante? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.