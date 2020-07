Black Widow, in arrivo un nuovo trailer per il film con Scarlett Johansson?

Con il rinvio di Black Widow a novembre causa COVID-19, è un po' che non abbiamo nuove immagini e video sul film con protagonista Scarlett Johansson. Ma pare che non dovremo attendere molto per scoprire qualcosa in più...

Come riporta CBM, infatti, la British Board of Film Classification (BBFC) avrebbe recentemente classificato un nuovo trailer della durata di 2 minuti e 38 secondi per il prossimo progetto cinematografico dei Marvel Studios.

Ovviamente, al momento non sappiamo quando potrebbe essere diffuso, se c'è la possibilità che un filmato di questa durata possa essere mostrato in occasione dell'imminente edizione virtuale del Comic-Con, che dovrebbe avere una sezione dedicata alla Marvel, o se invece verrà "messo da parte" per un periodo più vicino alla data d'uscita della pellicola, ma non si esclude la possibilità che possa essere rilasciato direttamente online, alla cara vecchia maniera.

Intanto, Scarlett Johansson potrebbe aver inavvertitamente rivelato dei dettagli sul futuro di Black Widow, e di possibili altri capitoli nel franchise dedicato alla Vedova Nera, mentre a breve dovrebbe entrare in commercio il Build-A-Bear ispirato proprio al personaggio di Natasha Romanoff.

Insomma, i fan Marvel, e in particolare quelli di Nat, hanno modo di tenersi comunque impegnati nel frattempo che del nuovo materiale venga diffuso dagli Studios e, ovviamente, che il film di Black Widow arrivi sul grande schermo.