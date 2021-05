Black Widow arriverà prima al cinema! La data di uscita e i nuovi poster del film Marvel

Dopo essere comparso nel trailer dedicato al futuro del Marvel Cinematic Universe che ha svelato il primo sguardo ufficiale a Gli Eterni, Black Widow torna a mostrarsi con una serie di splendidi character poster dedicati ai protagonisti.

Come potete vedere nella galleria in calce alla news, oltre all'immancabile Scarlett Johansson, le immagini offrono un nuovo sguardo ai personaggi interpretati da Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian), Rachel Weisz (Melina Vostkoff) e O.T. Fagbenle (Rick Mason). Inoltre nelle foto è presente il villain principale della pellicola, il temibile Taskmaster.

Ma non è tutto: mentre gli account internazionali del film hanno riportato solamente la data di uscita prevista per il 9 luglio su Disney+, l'account di Marvel Italia ha rivelato che Black Widow debutterà nelle sale italiane con due giorni di anticipo il prossimo 7 luglio, mentre il 9 luglio verrà reso disponibile regolarmente in Premier Access sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino.

Un'ottima notizia per tutti i fan che speravano di godersi il nuovo capitolo del MCU anche al cinema, dato che ora potranno addirittura mettere gli occhi sulla nuova avventura di Black Widow in anticipo rispetto alla release digitale. Voi cosa ne pensate? Siete tra gli spettatori che non vedono l'ora di fiondarsi in sala nel giorno di debutto del film? Fatecelo sapere commenti.

Intanto, vi lasciamo ai dettagli sul personaggio di The Falcon and the Winter Soldier che avrebbe dovuto debuttare in Black Widow.