Black Widow, quanti anni avrà Natasha nel film Marvel rispetto a Scarlett Johansson?

Come sappiamo Black Widow colmerà alcune lacune lasciate in sospeso a proposito del passato di Natasha Romanoff , celebre personaggio del Marvel Cinematic Universe interpretato da Scarlett Johansson.

L'attrice veste i panni dell'Avenger da Iron Man 2, uscito nel 2010, con la sua ultima apparizione (in ordine cronologico) vista Avengers: Endgame e datata quindi 2023 nel MCU: sulla base dei dettagli raccolti dalle puntate precedenti, è stato rivelato che Natasha è nata nel 1984.

Ma la data di nascita e quella di morte (sigh) non sono le uniche in nostro possesso: sappiamo ad esempio che in giovane età, la nostra venne reclutata dal KGB per prendere parte alla Red Room, un'accademia speciale che trasformava le orfane russe in spie e assassine. Come parte della sua cerimonia di laurea, Natasha è stata sterilizzata per impedirle di avere una famiglia (che avrebbe rischiato di distoglierla dalla sua missione) e, anni dopo, sarebbe entrata in conflitto con lo SHIELD. Invece di ucciderla, tuttavia, Clint Burton la reclutò, e il resto è storia.

Ora, in base al fatto che Black Widow sarà un prequel ambientato prima di Avengers: Infinity War, possiamo calcolare che Nat avrà tra i 30 e i 35 anni nel prossimo film MCU. Questo perché gli eventi del film precedente, ovvero Captain America: Civil War, hanno luogo nel 2016, quando la Vedova aveva 31-32 anni, mentre Infinity War è ambientato nel 2018 (Natasha aveva 33-34 anni).

Sulla base di tali informazioni Natasha avrà tra i 32-33 anni in Black Widow, un'età abbastanza in linea con la vera età di Scarlett Johansson, ovvero 35 anni (34 durante le riprese). Non è chiaro in quale età esatta Nat sia diventata la Vedova Nera, ma è probabile che la sua cerimonia di iniziazione abbia avuto luogo negli anni '90, quando aveva tra i 14 e i 18 anni. Pensate che il film farà luce su nuovi dettagli? Ditecelo nei commenti.

