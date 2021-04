Black Widow, 10 teorie dei fan basate sul nuovo trailer ufficiale

A seguito dell'annuncio dell'uscita dell'attesissimo Black Widow di Cate Shortland sia al cinema che su Disney+, anche se in Accesso VIP fuori dall'abbonamento, i Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo e spettacolare trailer ufficiale dopo il quale i fan del MCU hanno cominciato a impalcare diverse teorie sul film.

In tutto ci sono 10 aspetti su cui i fan hanno iniziata a controbattere, in termini di possibilità o altro, e ve li elenchiamo di seguito:



TORNERÀ OCCHIO DI FALCO: Parte del film sarà ambientato a Budapest, che è una location significativa per Natasha Romanoff. Lei e Occhio di Falco condividono infatti un qualcosa, forse una missione, proprio svoltasi in passato a Budapest, e per i fan questo potrebbe significare che proprio Occhio di Falco comparirà in un cameo nel film.



TASKMASTER È UN CLONE: Secondo molti fan il villain del film potrebbe essere un clone di Natasha Romanoff.



LA VERA FAMIGLIA DI NATASHA: Il film potrebbe approfondire anche il passato adolescenziale e infantile di Natasha, facendoci conoscere la sua vera famiglia. Ricordiamo infatti da Endgame che il padre di Nat si chiamava Ivan, come suggeriva il Teschio Rosso, e nell'ultimo trailer vediamo una giovanissima Natasha con i capelli blu, prima della Stanza Rossa.



MELINA È LA FIGLIA DI DREYKOW: Proprio Melina Vostokoff (Rachel Weisz) potrebbe essere la Figlia di Dreykow (Ray Winstone) che Loki nominata nel primo Avengers, dunque non una vera alleata per Natasha.



CACCIARE LE BLACK WIDOW: Parte dell'intreccio del film potrebbe ruotare attorno a una caccia serrata a tutte le Vedove Nere addestrata nella Stanza Rossa. Taskmaster avrebbe l'ordine di ucciderle tutte per motivi non ancora esplicati.



TASKMASTER È PARTE DEL PROGRAMMA WINTER SOLDIER: Il fatto che Taskmaster sia un soldato silenzioso che prende ordini da qualcuno di importante come Dreykow potrebbe significare che è stato parte del programma Winter Soldier, magari modificato.



TONY STARK HA CREATO TASKMASTER: Secondo alcuni fan, Tony Stark potrebbe aver avuto un ruolo nella creazione di Taskmaster.



CAMBIARE IL DESTINO DI NATASHA: Questa è una teoria che riguarda il destino di Natasha su Vormir, dato che secondo alcuni fan non sarebbe morta lei ma Yelena Belova sotto mentite spoglie. È la teoria che fra tutte regge di meno.



IL MONDO DELL'ANIMA: Potrebbe esserci una scena dove Natasha entra nel Mondo della Gemma dell'Anima, e questo nel futuro rispetto alla timeline del cinecomic, cioè dopo la sua morte su Vormir.



ANCHE NATASHA È UNA SUPER-SOLDATESSA: Sarebbe in realtà una super-soldatessa con diverse abilità speciali che forse saranno spiegata nel film.