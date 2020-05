Black Widow, 10 dettagli sui costumi che solo in pochi noteranno

Il Marvel Cinematic Universe è tradizionalmente ricco di citazioni, riferimenti e Easter Egg, spesso nascosti molto bene e non facilmente individuabili. Non fa eccezione Black Widow, che secondo i piani degli Studios sarebbe uscito proprio in questi giorni al cinema, ma che come sappiamo la pandemia di Coronavirus ha fatto slittare a novembre.

Mentre alcuni fan hanno trovato un modo curioso di "celebrare" la mancata uscita inventandosi falsi spoiler su Black Widow, altri fan hanno approfittato della quarantena per rivedere tutti i 21 film del MCU, scoprendo tra le altre cose alcuni dettagli proprio sui costumi di Scarlett Johansson, che spesso in precedenza erano sfuggiti.

Per esempio, il costume da Avenger di Natasha deriva da SHIELD, perché è così che il gruppo dei Vendicatori si forma, e la stessa Natasha è un'agente fino alla battaglia di New York.

In Captain America: The Winter Soldier, Natasha indossa una collana con una freccia, che è un chiaro riferimento allo stretto legame - soltanto di amicizia, chiaro - con Hawkeye.

Nelle immagini promozionali del nuovo film, inoltre, Black Widow ha sulla cintura una fibbia rossa a forma di clessidra, un elemento caratteristico in molti titoli precedenti (tranne Iron Man 2 e Age of Ultron).

Altri particolari sono poi il colletto leggermente differente nel costume di Natasha in Daredevil, un giubbotto bianco indossato da Yelena, quasi identico a uno indossato in passato da Black Widow, un nuovo design dei pungiglioni rispetto a Age of Ultron.

Infine due richiami ai fumetti Marvel. Il costume bianco suggerisce una probabile ambientazione in Europa orientale del film, dal momento che nella serie limitata Black Widow: Deadly Origin Natasha ne indossa uno del genere per confondersi con le nevi della Russia. E anche la cintura dorata, al cui interno si nascondono armi e strumenti, ricalca la Black Widow cartacea.

Nei giorni scorsi, intanto, abbiamo saputo che Scarlett Johansson doveva essere anche in Ant-Man.