Black Water: Jean Claude Van-Damme e Dolph Lundgren fanno squadra nel nuovo video!

Ecco una clip di Black Water, il nuovo film con Jean Claude Van-Damme e Dolph Lundgren che fanno squadra per sventare un complotto sottomarino. La regia di questo film action è affidata a Pasha Patriki.

In questo video di Black Water, rilasciata da Saban Films in esclusiva per ScreenRant, Wheeler e Marco si incontrano per la prima volta e stringono un accordo per lavorare insieme e uscire dal carcere sottomarino. La terza "ruota del carro" è Jasmine Waltz nei panni di Cassie Taylor, un agente della CIA che si unisce a Wheeler dopo aver scoperto qual è la sua vera missione e come è finito in quel posto "oscuro". La giovane agente e i suoi "amici" muscolosi dovranno riuscire ad abbattere i veri cattivi che si trovano a bordo della loro prigione in movimento.

Black Water è uno dei numerosi film che Lundgren ha girato quest'anno, oltre al sequel Creed II (dove riprende il ruolo che aveva vestito in Rocky IV, quello di Ivan Drago), e ad Aquaman (in cui interpreta Re Nereus). Lundgren dovrebbe anche riprendere il ruolo di Gunner Jensen in "Expendable" all'inizio del prossimo anno, dal momento che Expendables 4 inizierà la produzione. Van Damme non è così impegnato ma ha in programma 2 uscite quest'anno: We Die Young e The Bouncer oltre a Black Water.