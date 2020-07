Black Water: Abyss, attenti al coccodrillo gigante nel trailer del nuovo survival thriller

È grazie ad Altitude Films che possiamo mostrarvi oggi il primo trailer ufficiale dell'interessante Black Water: Abyss, nuovo survival thriller con diversi elementi orrorifici diretto da Andrew Traucki, già regista di quello che era il primo capitolo del 2007, intitolato semplicemente Black Water.

La sinossi di Black Water: Abyss recita:



"Il film vede una coppia in cerca d'avventure formata da Eric e Jennifer convincere i loro amici Yolanda e Viktor a esplorare un sistema di grotte in cui non si è ancora avventurato nessuno, nelle zone remote dall'Australia settentrionale e aiutati dall'impavido e imprevedibile Cash come guida. Quando una tempesta tropicale inonda le grotte, gli avventurieri si ritrovano intrappolati negli oscuri recessi sottorranei, completamente isolati dal mondo esterno. Mentre le acqua continuano pericolosamente a innalzarsi, il gruppo di rende conto di non essere solo in quel tenebroso luogo, tanto che il loro disperato tentativo di fuga si trasforma in una frenetica lotta per la sopravvivenza contro un terribile coccodrillo gigante".



Black Water: Abyss vede nel cast Luke Mitchell, Jessica McNamee, Amali Golden, Benjamin Hoetjes e Anthony J. Sharpe, per un'uscita prevista in Inghilterra e Irlanda il prossimo 10 luglio, in America il 7 agosto 2020.



Ancora nessuna data per il mercato italiano. Vi lasciamo alla recensione di Crawl, altro survival con protagonista un alligatore.