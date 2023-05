Black Superman, assisteremo mai al film? Risponde James Gunn: 'È ancora possibile'

Sembrava ormai ovvio che il progetto su Black Superman di Ta-Nehisi Coates fosse definitivamente cancellato, eppure James Gunn, co-presidente dei DC Studios, ha rassicurato i fan sulla possibilità che la pellicola veda ugualmente la luce.

In relazione a Superman: Legacy, così ha dichiarato Gunn: "I due progetti sono totalmente indipendenti. È un film emozionante: so che Chantal Nong, produttore esecutivo, ne è davvero entusiasta. Se si rivelerà esserlo e se, dopo che avrò letto la sceneggiatura, il tempismo sarà giusto... be', non dubito che potrebbe realmente accadere".

Coates è uno sceneggiatore conosciuto soprattutto per Black Panther e Captain America, mentre il progetto su Black Superman, inizialmente annunciato da Warner Bros. all'inizio del 2021, ha faticato a decollare. L'ufficialità al riguardo è ancora assente, ma le nuove indiscrezioni di Gunn comunicano ai fan che le possibilità di assistere al prodotto DC non sono del tutto scomparse.

Al momento, Gunn è impegnato come sceneggiatore e regista su una nuova pellicola dedicata a Kal-El in arrivo in sala l'11 luglio 2015. Come già sappiamo, però, Henry Cavill non parteciperà a Superman: Legacy. Da parte sua, così dichiara l'attore: "Ho da poco avuto una riunione con James Gunn e Peter Safran. È una notizia molto triste. Dopo tutto questo tempo, non tornerò nei panni del supereroe. Dopo che lo studio ha assicurato il mio ritorno a ottobre, darvi una notizia del genere non è certo facile. Che posso farci? È la vita". Tra varianti nere, Legacy e il licenziamento di Cavill, il futuro del DC Universe non è certo limpido: per chiarire la situazione, intanto possiamo ipotizzare chi sarà Kal-El in Superman: Legacy.