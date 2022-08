Black Spartans, Neal McDonoug e Casey Cott si uniscono al cast del dramma sportivo

Neal McDonoug di The Flash e Casey Cott di Riverdale sono entrati nel cast del dramma sportivo Black Spartans, che è stato scritto e diretto da Ben Cory Jones.

Il film, che li vedrà come protagonisti, entrerà in produzione il prossimo autunno, e ci porterà nella metà degli anni '60, quando lo sconvolgimento sociale ha aperto la strada a una serie di novità nel football universitario. Questo sarà il primo lungometraggio di Jones, noto per il suo lavoro sulla serie HBO Insecure, ordinata nel 2015 e andata avanti per cinque stagioni. Black Spartans parlerà della prima squadra di football del college completamente integrata. La pellicola è infatti ispirata alla squadra dei Michigan State Spartans, allenata da Duffy Daugherty, che ha cambiato per sempre il volto di questo sport. Le riprese si terranno ad Atlanta.

Dopo il finale di stagione di Riverdale 6, Casey Cott è pronto a tornare sui nostri schermi con l'ultima stagione dello show e con questa pellicola. Non si tratta sicuramente del suo primo film. L'attore è stato infatti recentemente visto al fianco di Vanessa Hudgens e Kiersey Clemons nel thriller della Paramount e Saban Films Asking for It, presentato in anteprima al Tribeca Film Festival.

McDonough è un attore pluripremiato i cui crediti cinematografici e seriali includono prodotti come Sonic the Hedgehog, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, RED 2, Captain America: The First Avenger, Flags of Our Fathers e altro ancora. In TV, è apparso in The Flash, American Horror Story, Yellowstone, Van Helsing, The 100 e tanti altri.