Black Samurai: Chad Stanhelski dirigerà un adattamento per Netflix!

Il regista di John Wick Chad Stahelski dirigerà per Netflix l'adattamento cinematografico di Black Samurai. Non è una novità per il servizio streaming spianare la strada per nuovi blockbuster e tentativi di lancio di saghe cinematografiche. Insomma, un nuovo tentativo di riadattare romanzi per la tv.

A scrivere la sceneggiatura e il soggetto sarà Leigh Dana Jackson che lavorerà all'adattamento di una storia tratta dai romanzi degli anni 70 Black Samurai di Marc Olden. La serie sarà una coproduzione con 87Eleven Entertainment mentre il lato esecutivo sarà curato dallo stesso regista insieme a Jason Spitz e Alex Young.

Pare che Netflix stia cercando di nuovo di sbancare il lunario iniziando un lavoro sul cinema blockbuster che fino a questo momento era stato caratterizzato solo da diversi tentativi. I romanzi di Olden si pongono perfettamente in quel filone di storie classiche degli anni 70 nel quale imperversava la mania per i film ad ispirazione asiatica. Il protagonista, infatti, è un soldato americano di stanza in Giappone che impara le arti marziali e ad usare le armi del posto.

Chad Stahelski è più che abituato a girare prodotti che virano all'action. Il regista ha, infatti, curato la regia anche di John Wick 4 che sarà il più lungo della saga. La sua esperienza da produttore lo porterà a breve all'adattamento della serie The Eternal Champion per AppleTv+.

Rimanendo nell'universo di John Wick in autunno cominceranno le riprese di Ballerina uno spin-off con protagonista Ana De Armas che, dopo l'esperienza con No Time to Die e The Gray Man pare voglia diventare la nuova diva dell'action americano.