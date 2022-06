Black Phone, Stephen King entusiasta: 'È come Stand By Me, ma all'inferno'

Non solo Stand By Me: il Black Phone di Scott Derrickson - Doctor Strange e Sinister - di prossima uscita si presenta come un miscuglio di opere di Stephen King, da Shining a It. Non a caso è tratto dal romanzo del figlio di King, Joe Hill, che ha fatto vedere il film al padre. Ecco la sua recensione iperpositiva!

Ce n’eravamo accorti anche noi nel nostro approfondimento su Black Phone, che il nuovo film di Scott Derrickson – già autore di Sinister, considerato tutt’ora uno dei film più spaventosi degli ultimi anni – dovesse molto alla letteratura di Stephen King e alla filmografia che ne è stata tratta. La ragione è semplice: quella di un figlio che ha seguito le orme del padre e si è fatto influenzare molto (forse fin troppo) da quest’ultimo. Joe Hill è l’autore di Black Phone, il film è tratto dal suo romanzo. E vede Ethan Hawke – nuovamente diretto da Derrickson dopo Sinister – interpretare un serial killer di bambini in una piccola comunità del Colorado.

Peccato che uno di questi ultimi abbia dalla sua poteri sovrannaturali – molto simili alla “luccicanza” di Shining – che lo aiuteranno a sopravvivere. Il film è in uscita il 23 giugno ma ovviamente Joe Hill aveva avuto modo di visionarlo in anticipo. E di mostrare una copia al padre. Lungi dal considerarlo un plagio, quest’ultimo si è detto particolarmente entusiasta: “So che Joe Hill l'ha mostrato a suo padre. E il commento di Stephen King è tutto. L'ha visto e, a quanto pare, l'ha adorato. E il suo commento a Joe è stato: 'È Stand By Me all'inferno'. Ho pensato fosse fantastico, è esattamente ciò a cui ci siamo ispirati”.

In realtà, il film deve anche moltissimo, per struttura e sviluppi, allo Shining da cui Kubrick ha tratto il notissimo adattamento. Ma anche, sempre di King e citato nel film, da It, che a sua volta rappresentava un po’ la versione horror di Stand By Me. Tutti film legati a doppio filo dal tema del racconto di formazione. Ma, come sempre, alla Stephen King e famiglia. Trovate qui il trailer di Black Phone e nei cinema entro pochi giorni.