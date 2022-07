Black Phone, Scott Derrickson pensa ad un sequel dell'horror

Il regista Scott Derrickson sta valutando la possibilità di realizzare un sequel dell'horror Black Phone, grande successo al box-office e con Ethan Hawke nei panni del serial killer The Grabber, ammettendo di essere disposto ad alzare il livello anche con i personaggi della trama. Ecco le sue parole in un'intervista a The Wrap.

"Non si tratta di qualcosa per forza emozionante per me, per quanto riguarda questa storia. Sono interessato ai personaggi che abbiamo creato e penso che ci sia un tono nel film, che è unico e può essere ampliato. Quindi forse, vedremo. Non si sa mai, ma di certo non chiudo a quest'ipotesi" ha dichiarato Derrickson. Ricordiamo che il finale di Black Phone è stato cambiato, come ha ammesso l'autore pochi giorni fa.



Il regista ha elogiato anche il genere horror:"Sembra essere l'unico genere in cui hanno successo i film originali, come A Quiet Place, che ha avuto una sequel di enorme successo. È abbastanza comune!".



"I franchise mainstream e ad alto budget che abbiamo sono per lo più franchise vecchi... Tutte queste cose che esistono da molto tempo sono i veri pesi massimi del cinema" ha chiosato Derrickson.



Ha concluso affermando che Black Phone è anche il film con 'il finale più soddisfacente che abbia mai realizzato'. Anche voi vorreste un sequel del film?



Leggete la nostra recensione di Black Phone, l'ultimo film di Scott Derrickson.