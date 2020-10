Black Phone, Scott Derrickson dirigerà il nuovo thriller-horror targato Blumhouse

È Deadline a informarci in esclusiva che l'apprezzato Scott Derrickson (Sinister, Doctor Strange) è stato ufficialmente scelto come regista dell'intrigante Black Phone, nuovo progetto originale targato Blumhouse Productions e Universal Pictures che segnerà per l'autore una seconda collaborazione con il produttore Jason Blum.

Alla sceneggiatura ci penserà lo stesso Derrickson con l'ormai affiatato collaboratore Robert Cargill (Bermuda, Doctor Strange, Sinister), e per l'esattezza si tratta dell'adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Joe Hill, figlio di Stephen King che nella trasposizione lavorerà come produttore esecutivo. Ci sono anche i nomi dei protagonisti: Mason Thames (For All Mankind) e Madeleine McGraw (Toy Story 4).



Questa la sinossi del romanzo:



"Imogene è giovane e bella. Bacia come una star del cinema e sa tutto di ogni film realizzato. Inoltre è morta e sta aspettando Alec Sheldon al Rosebud Theatre un pomeriggio del 1945...

Arthur Roth è un ragazzo solitario con grandi idee e un dono per attirare abusi. Non è facile fare amicizia quando sei l'unico ragazzo gonfiabile in città...

Francis è infelice. Una volta era umano, ma non lo è più. Ora è una locusta alta otto piedi e tutti a Calliphora tremeranno quando lo sentiranno cantare...

John Finney è rinchiuso in uno scantinato macchiato del sangue di una mezza dozzina di altri bambini assassinati. In cantina con lui c'è un telefono molto antico, scollegato da tempo, che di notte però squilla con i richiami dei morti..."



