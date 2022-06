Black Phone, la nostra intervista a Ethan Hawke e Scott Derrickson: "È tutto molto reale"

È finalmente nei cinema Black Phone, il nuovo horror di Scott Derrickson - già regista di Sinister ma anche del primo Doctor Strange - con un inquietantissimo Ethan Hawke nei panni di un serial killer di bambini. Il cast e il regista si raccontano ai microfoni di Everyeye, parlandoci di un film quasi "ispirato a una storia vera". La loro.

Stephen King ha definito Black Phone uno Stand By Me all’inferno. Noi abbiamo recensito Black Phone in modo entusiastico, come buona parte della critica che infatti gli ha consegnato un 83% su Rotten Tomatoes – per il pubblico arriva al 91%. Ora, i protagonisti e il regista in persona ce lo spiegano in questa ricchissima intervista.

Spiega infatti Scott Derrickson: “Ho usato la fine degli Anni ’70 perché ci sono cresciuto. Il film è ambientato nel 1978 a North Denver con un protagonista di 12 anni. Io avevo 12 anni all’epoca. Sono cresciuto a North Denver nel 1978. Ho attinto ai miei ricordi di quel periodo, cercando di tradurre il mio sentimento su com’era vivere lì. Sapevo che se fossi riuscito a farlo bene, avrebbe radicato il resto della storia in un modo unico”.

Ma anche per i giovanissimi protagonisti, Madeleine McGraw e Mason Thames, il film racconta qualcosa che li riguarda da vicino: “Lei è davvero tosta e lo sono anche io sul campo da calcio. Vuole proteggere la sua famiglia e soprattutto suo fratello. Io ho tre fratelli, quindi posso capirlo molto bene. Ma perso che l’importante sia che siamo tutti diversi in qualche modo. La sua famiglia è disastrata, mentre io e la mia famiglia siamo tutti molto vicini. [...] A volte essere sotto gli occhi del pubblico soprattutto in giovane età, quasi senza supervisione, può essere pericoloso. È qualcosa che non tutti notano, ma succede sempre e ovunque. Mi sento come se in questo film si vedesse davvero cosa succede realmente".

Ma è il grande Ethan Hawke a spiegarci più di tutti di un modo di fare cinema, usando cioè l’horror come racconto di formazione, che si era perso da qualche tempo ed è proprio Black Phone a recuperare: “È un film di paura, ma in realtà si tratta di un giovane che si assume la responsabilità della propria vita e di due fratelli che si prendono cura l’uno dell’altra. Penso sia davvero bello. In un buon film dell’orrore il cattivo è una specie di simbolo, che sia “l’uomo nero” o altro. Sapete, tutti abbiamo paura di qualcosa”.

Trovate l’intervista integrale in cima all’articolo. Voi avete visto il film? Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!