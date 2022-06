Black Phone, il finale è stato cambiato: ecco l'intuizione di Scott Derrickson

Black Phone è il nuovo avvincente horror diretto da Scott Derrickson (Doctor Strange), con Ethan Hawke protagonista nel ruolo del minaccioso Grabber e Mason Thames nel ruolo del giovane Finney. Intervistato di recente da The Hollywood Reporter, Scott Derrickson ha approfondito alcune decisioni e... un cambiamento nel finale.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Black Phone. Leggete la nostra intervista a Ethan Hawke e Scott Derrickson.



Il regista a THR si sofferma sul personaggio migliore amico di Finney, Robin (Miguel Cazarez Mora). All'inizio del film Robin incoraggia Finney a reagire alle violenze dei bulli ma successivamente scompare perché catturato da Grabber. E dato che Finney vedeva nell'ombra alcune delle precedenti vittime di Grabber, Scott Derrickson ha pensato di dover cambiare qualcosa per il finale.



"Nella sceneggiatura, Robin non era nella stanza. Era soltanto una telefonata. Un giorno o due prima di girarlo... Improvvisamente mi venne in mente. Pensavo 'Oh, il pubblico vuole rivedere quel ragazzino. Dobbiamo vederlo di nuovo. Non sembrerà giusto se non lo rivediamo più". Dicevo 'Dov'è quel ragazzo?' e mi rispondevano 'L'abbiamo appena portato a casa'. E io 'Riportatelo indietro, dovete riportarlo indietro'".



Una scelta che ha regalato un finale potente e che ha permesso al film di diventare uno degli horror più visti dell'anno.

Scoprite la nostra recensione di Black Phone, il nuovo horror diretto da Scott Derrickson.