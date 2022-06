Black Phone: Ethan Hawke è terrificante nella nuova clip in esclusiva per Everyeye!

L'uscita della nuova pellicola horror di Scott Derrickson è ormai imminente. Per prepararvi al suo arrivo in sala fissato per il 23 giugno, eccovi un assaggio del film con questa clip in esclusiva per Everyeye!

Mentre già si parla di un sequel di Black Phone, che è già in cantiere e che sarà realizzato se la pellicola verrà ben accolta dal pubblico, condividiamo con voi una clip in esclusiva e che vi lasciamo a fine notizia, per dare uno sguardo più da vicino al nuovo film del regista di Sinister, Liberaci dal male e L'esorcismo di Emily Rose.

Tratto dal racconto del 2004 di Joe Hill, Black Phone racconterà le vicende di Finney Shaw, un ragazzo di 13 anni timido ma intelligente, che verrà rapito da un sadico assassino e intrappolato in uno scantinato. Quando un telefono scollegato sul muro inizierà a squillare, Finney scoprirà di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell'assassino e che cercheranno di aiutare il ragazzo.

Nella pellicola vedremo Ethan Hawke nei panni del rapitore, Mason Thames che interpreterà Finney Shaw, Madeleine McGraw sarà Gwen Shaw, Jeremy Davies nel ruolo di Mr. Shaw, James Ransone come Max ed infine E. Roger Mitchell nei panni del preside.

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento su Black Phone, il racconto di Joe Hill nel segno di King.