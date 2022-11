Ethan Hawke per Halloween si traveste da Black Phone...e incontra Moon Knight!

Per le celebrazioni di Halloween le varie star del mondo di Hollywood hanno scelto di sbizzarrirsi come meglio credevano, da Paris Hilton nei panni di Sailor Moon a Chris Pratt in quelli di Rip Wheeler della serie Yellowstone. Per l'occasione, Ethan Hawke ha scelto invece di impersonare nuovamente il suo personaggio tratto dall'horror Black Phone.

Pubblicando uno scatto su Instagram, Ethan Hawke vestito con tanto di maschera che omaggia il suo personaggio in Black Phone, The Grabber, ha citato il famoso proverbio secondo cui "la vita imita l'arte". Non solo, scendendo poi per strada, l'attore si è scattato alcune foto con dei passanti, due dei quali erano travestiti da Moon Knight. Ricordiamo che Hawke ha interpretato il villain Arthur Harrow nella serie Marvel Studios uscita su Disney+.

Curiosamente, questo 2022 ha visto Hawke nei panni inconsueti di villain per ben due volte; come detto, per la serie Marvel Studios e poi appunto per il film horror di Scott Derrickson, con cui non collaborava dai tempi di Sinister. Come recentemente affermato dallo stesso regista, sarebbe nell'aria l'idea di un sequel di Black Phone:

"Non si tratta di qualcosa per forza emozionante per me, per quanto riguarda questa storia. Sono interessato ai personaggi che abbiamo creato e penso che ci sia un tono nel film, che è unico e può essere ampliato. Quindi forse, vedremo. Non si sa mai, ma di certo non chiudo a quest'ipotesi" ha dichiarato Derrickson. Ricordiamo che il finale di Black Phone è stato cambiato, come ha ammesso l'autore pochi giorni fa.

Il regista ha elogiato anche il genere horror: "Sembra essere l'unico genere in cui hanno successo i film originali, come A Quiet Place, che ha avuto anche un sequel di enorme successo. È abbastanza comune. I franchise mainstream e ad alto budget che abbiamo sono per lo più franchise vecchi... Tutte queste cose che esistono da molto tempo sono i veri pesi massimi del cinema" ha chiosato Derrickson.