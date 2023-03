Black Phone arriva su Sky: quando vedere l'horror con Ethan Hawke anche in streaming

In attesa di scoprire se The Black Phone avrà davvero un sequel, l'acclamato horror prodotto da Blumhouse e diretto dal regista Scott Derrickson si prepara al debutto in tv su Sky e anche in streaming.

Il film, basato sul pluripremiato racconto breve di Joe Hill (figlio di Stephen King) e tratto dal suo bestseller del New York Times '20thCentury Ghosts', con una sceneggiatura firmata da Scott Derrickson e C. Robert Cargill, sarà in prima tv giovedì 16 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

La storia è quella di Finney, un tredicenne timido ma perspicace, viene rapito da un sadico assassino (interpretato da Ethan Hawke) e intrappolato in un seminterrato insonorizzato dove urlare serve a poco. Quando un telefono scollegato appeso alla parete inizia a squillare, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell'assassino, e sono tutte pronte a fare di tutto perché ciò che è successo a loro non accada anche a Finney.

Oltre al quattro volte candidato agli Oscar Ethan Hawke, che interpreta il ruolo più terrificante della sua carriera, e il giovane Mason Thames al suo primo ruolo cinematografico, il film include nel cast anche la partecipazione di Madeleine McGraw, Jeremy Davies e James Ransone.

