Da Black Pather a Kingsman: 6 film ispirati dal lavoro di Jackie Chan

Jackie Chan è una leggenda assoluta nell'industria dell'intrattenimento e il suo stile eccezionale ha ispirato numerose scene di combattimento nel mondo del cinema nel corso degli anni. Scopriamo dunque quali sequenze sono state quasi certamente influenzate dalla star di Rush Hour 2.

John Wick è sicuramente una di quelle pellicole che hanno stravolto i film d'azione moderni. La coreografia frenetica ed intensa è sicuramente frutto del lavoro del regista Chad Stahelski che per gran parte della sua carriera ha svolto il ruolo di stuntman. Quest'ultimo ha rivelato di essere stato ispirato fortemente dal lavoro di Jackie Chan. Lo stesso vale per Matrix, che ha per protagonista ancora una volta Keanu Reeves. La trilogia delle sorelle Wachowski è un vero e proprio capolavoro dei film d'azione, e il tocco di Chan anche in questo caso è ben tangibile.

Per molti versi, Kung Fu Panda è una vera e propria lettera d'amore allo stile di combattimento di Jackie Chan che ha anche doppiato il personaggio di Monkey. Jackie Chan e il suo team hanno poi contribuito anche a rendere Colin Firth una star del cinema d'azione, nonostante l'attore inizialmente non sembrava essere a suo agio con le scene di Kingsman.

Birds Of Prey presenta un'enorme varietà di scene d'azione ad alto impatto, ognuna delle quali è incredibilmente coreografata e sapientemente programmata e sembra proprio che Cathy Yan per realizzarle si sia ispirata al suo più grande idolo, ovviamente stiamo parlando di Jackie Chan. Ci sono molte sequenze d'azione intense e combattimenti corpo a corpo all'interno di Black Panther, anche se nessuno di questi sembra qualcosa che si troverebbe in un film di Jackie Chan, il coordinatore delle scene d'azione Jonathan Eusebio ha rivelato di aver voluto raccontare una storia attraverso il movimento proprio come la star delle arti marziali di Hong Kong.

Nella sua biografia Jackie Chan ha rivelato di aver avuto una vita di eccessi e ha anche ammesso di aver dilapidato gran parte del suo patrimonio. Nonostante tutto però l'attore resta per molti un esempio da seguire.