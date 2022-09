Black Panther, Winston Duke sui villain Marvel: 'Non li considero veri villain'

Una delle critiche più spesso rivolte al Marvel Cinematic Universe riguarda i villain del franchise, ritenuti spesso (salvo alcune eccezioni) poco carismatici e di scarso spessore: sull'argomento è ora intervenuto Winston Duke, che a breve ritroveremo in Black Panther: Wakanda Forever nel ruolo del suo M'Baku.

Dopo aver parlato degli sviluppi per M'Baku in Black Panther: Wakanda Forever, infatti, Duke ha voluto dire due parole proprio su Thanos e soci, ammettendo di averne una concezione un po' particolare e di non ritenere giusto il considerarli propriamente dei villain, o almeno non nel senso classico del termine.

"Non penso mai ai villain Marvel come a dei villain. Sono tutti così complessi, trovo più giusto chiamarli antagonisti. Vogliono semplicemente cose diverse, e quindi affrontano i nostri 'eroi' per ottenere ciò che vogliono. E Marvel fa un ottimo lavoro nel rendere i propri antagonisti degni di una redenzione. M'Baku comprende la complessità della situazione, da questo punto di vista ha una mente aperta, sempre al lavoro. Sono contento che la gente veda la complessità che c'è in questo lavoro" sono state le parole dell'attore.

Vi trovate d'accordo con la visione di Winston Duke? Diteci la vostra nei commenti! Letitia Wright, intanto, ha definito Black Panther 2 una lettera d'amore per Chadwick Boseman.