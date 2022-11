Black Panther, Winston Duke sul nuovo ruolo di M'Baku: 'Ci sarà da divertirsi'

Black Panther: Wakanda Forever è un film di sconvolgimenti: viene sconvolta la vita di Shuri e della regina Ramonda dalla morte di T'Challa, viene sconvolta la vita di tutti i giorni del Wakanda dall'improvviso insorgere di Namor e dei suoi Atlantidei, e infine vengono inevitabilmente sconvolti gli assetti politici dello Stato africano stesso.

Sul finale del nuovo film del Marvel Cinematic Universe abbiamo infatti assistito, con nostra enorme sorpresa, a quella che sembrerebbe l'ascesa al trono del Wakanda di M'Baku: a parlarne, dopo aver spiegato l'esilarante insulto a Okoye durante una scena del film, è stato proprio Winston Duke.

"Sì, è davvero una bella cosa immagino, essere annunciato come re del Wakanda alla fine del film. È una cosa enorme. Quindi, comunque dovesse andare, ci sarà da divertirsi" sono state le parole di Winston Duke al riguardo. M'Baku, ricordiamo, si presenta ai wakandiani come nuovo re proprio nel momento in cui tutti si aspettano la salita al trono di Shuri, che invece sembra intenzionata a lasciare al leader dei Jabari l'arduo compito di guidare il Wakanda, preferendo concentrarsi sulla sua crescita personale e sull'elaborazione del lutto.

Cosa ne dite? Avete apprezzato la scelta di offrire a M'Baku il posto lasciato purtroppo vacante da T'Challa e dalla regina Ramonda? Diteci la vostra nei commenti! A proposito della regina madre, Angela Basset ha parlato del suo arco narrativo in Black Panther: Wakanda Forever.