Black Panther: Winston Duke parla del suo M'Baku e di Avengers: Infinity War

Oltre al personaggio di, interpretata da Letitia Wright , uno dei personaggi dipiù apprezzati dal pubblico è stato, interpretato da, che nei fumetti è conosciuto come

"Mi ha chiamato Ryan Coogler per fare una sessione con lui" svela l'attore in una nuova intervista "E' durato circa 45 minuti e mi ha portato in circa 20 differenti direzioni con il personaggio. 'Puoi renderlo più personale? Prova questo, prova quello, fai quello, fai quell'altro'. E questo mi ha dato un senso del suo stile da regista. Apprezzava l'idea di farmi provare 20 direzioni differenti, catturarle tutte e poi scegliere quel che voleva fare. Ho pensato che si fidasse di me, e quando abbiamo iniziato a creare il personaggio, ho capito che quella fiducia era reale.

Come Shuri, Winston Duke tornerà con il suo M'Baku anche nel prossimo Avengers: Infinity War: "Penso che accadranno davvero molte cose in Infinity War. Nello stesso modo in cui Black Panther è stato rivoluzionario nel suo approccio alla narrazione all'interno del Marvel Cinematic Universe, credo che Avengers: Infinity War finirà per scuotere tutto quel a cui eravamo abituati. Sarà veramente tantissimo per i fan".

Avengers: Infinity War arriverà ad aprile in Italia.