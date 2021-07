Black Panther: Wakanda Forever, Winston Duke conferma il suo ritorno per il sequel Marvel

Nuove conferme per Black Panther: Wakanda Forever: Winston Duke ha ufficializzato la sua presenza nel sequel del cinecomic Marvel diretto da Ryan Coogler.

Dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman, il futuro della saga di Black Panther è inevitabilmente cambiato, anche se per ora solo alla produzione è dato sapere come. Ciò che è certo è che non ci sarà un recast del personaggio di T'Challa, ma altri dettagli sull'eredità del supereroe Wakandiano non sono stati rivelati.

Nel frattempo, ad Atlanta sono iniziate le riprese della pellicola, e come indicato in precedenza da Kevin Feige, saranno diversi i membri del cast di Black Panther a fare ritorno per il sequel. E mentre attori come Angela Basset e Martin Freeman hanno già parlato apertamente del loro coinvolgimento nel film, l'interprete di M'baku Winston Duke era tra quelli che non si erano espressi al riguardo.

Durante una recente intervista con il sito Collider, tuttavia, l'attore ha confermato i sospetti dei fan, affermando: "È stato molto emozionante leggere lo script. Ed è stato molto emozionante fare le valigie per tornare sul set. Ma siamo tutti un po' come membri della stessa famiglia ormai, e piangiamo [per la scomparsa di Chadwick] insieme, e ora stiamo realizzando qualcosa di davvero speciale".

Black Panther: Wakanda Forever uscirà nelle sale a luglio 2022.