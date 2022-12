Black Panther: Wakanda Forever, più versioni di Shuri nella nuova concept-art!

Come sempre accade per i film del Marvel Cinematic Universe, anche Black Panther: Wakanda Forever ha subito più di una modifica in corso d'opera, in particolar modo per quanto concerne l'aspetto dei personaggi, con un'attenzione particolare alla principale attrazione di questo sequel firmato da Ryan Coogler.

Stiamo parlando ovviamente di Shuri: l'erede di T'Challa nel ruolo di protettrice del Wakanda, oltre a trascinare Black Panther: Wakanda Forever verso gli incredibili record che il film sta continuando a infrangere, si è presentata a noi con un costume che riprende quello del fratello con alcune inevitabili modifiche, ma avrebbe potuto ovviamente vestire panni diversi in maniera anche piuttosto evidente.

Una nuova concept-art ci ha infatti mostrato le diverse versioni del costume di Shuri passate al vaglio della produzione: per quanto la base del costume nero resti più o meno sempre identica, mantenendo intatta l'identità e la riconoscibilità del personaggio, sono ben visibili nelle varie immagini delle variazioni decisamente evidenti, come il collare viola, i capelli lunghi o il drappo rosso che ricade sulle spalle del personaggio di Letitia Wright.

Quale di queste versioni avreste preferito? Ci sono delle modifiche che apportereste al costume di Shuri? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, intanto, ci siamo lanciati in un confronto tra Black Panther: Wakanda Forever e il suo predecessore.