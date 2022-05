Black Panther Wakanda Forever uscirà quest'anno o sarà rinviato? Risponde la Disney

Recentemente Disney e Marvel Studios hanno rivisto il proprio calendario uscite scambiando le date di The Marvels e Ant Man 3, cosa che ha fatto preoccupare i fan di Black Panther: Wakanda Forever: il sequel MCU uscirà comunque quest'anno o sarà rinviato?

La risposta definitiva alla questione l'ha data il nuovo CEO della Disney Bob Chapek: "Guardando al futuro, i nostri studi continueranno a fornire contenuti di alta qualità su larga scala con un'entusiasmante gamma di serie televisive e film in arrivo su tutti i nostri canali di distribuzione", ha detto il dirigente agli investitori durante la nuova chiamata sugli utili della Disney. "In effetti, la nostra lista per il resto di quest'anno è incredibilmente forte con titoli come Obi-Wan Kenobi, Ms. Marvel, Lightyear, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever e il tanto atteso Avatar: La via dell'acqua."

Nonostante Kevin Feige abbia recentemente anticipato che Ryan Coogler sta "lavorando molto duramente in questo momento" sul sequel di Black Panther, le cui riprese sono terminate solo a fine marzo a Porto Rico, a quanto pare la Disney ha ancora in programma di pubblicare il film nella data prevista, ovvero quella dell'11 novembre 2022 (per il mercato nord-americano). Naturalmente vi terremo aggiornati qualora la situazione dovesse cambiare.

