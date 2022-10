Black Panther: Wakanda Forever, Trevor Noah conferma il suo nuovo cameo

Dall'uscita del primo commovente trailer di Black Panther: Wakanda Forever di questa estate, numerose indiscrezioni sono state rilasciate, nel corso delle settimane, sul film diretto da Ryan Coogler e in arrivo nelle sale a novembre. Tra le varie anticipazioni, il cameo di Trevor Noah è certo!

Per il secondo capitolo di Black Panther manca davvero poco e con esso la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe troverà una conclusione. Da quanto abbiamo potuto apprendere dalle prime immagini rilasciate in anteprima, da video e dichiarazioni Wakanda Forever si muoverà, senza ombra di dubbio, lungo il solco lasciato dalla morte prematura di Chadwick Boseman, il T'Challa del primo film.

Il giovane attore statunitense è scomparso nell'estate del 2020 dopo una lunga battaglia contro il tumore al colon, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e colleghi. Una settimana fa è stato, inoltre, rilasciato un video del dietro le quinte di Wakanda Forever in memoria di Boseman, a sottolineare lo stretto legame che anche il secondo capitolo avrà con il suo compianto protagonista.

Oltre il dover gestire cinematograficamente la morte di un attore la produzione del film, come solito per un prodotto Marvel, ha nuovamente giocato con l'uso di camei sparsi qua e là durante le scene. Una delle tante presenze 'inattese' in Black Panther 2 sarà: Trevor Noah.

Durante una recente apparizione al Tonight Show con Jimmy Fallon, Noah ha accennato a una sua possibile ricomparsa nel sequel: "Sei nel prossimo Black Panther? Ovviamente non me lo dirai. Perché dovresti dirmelo? Mi hai appena spiegato che non ti piacciono gli spoiler", ha domandato il collega e amico Fallon. "Sto solo dicendo che dovresti guardarlo", ha risposto timidamente Noah, il che implica che sarà presente nel sequel in uscita il prossimo 9 novembre.

Un altro po' di attesa e finalmente avremo nelle sale Black Panther: Wakanda Forever!