Black Panther Wakanda Forever, la trama ufficiale conferma la morte di Re T'Challa

La presentazione di Black Panther: Wakanda Forever ha chiuso col botto la serie di esplosivi annunci dei Marvel Studios al Comic Con 2022, e in queste ore Disney ha pubblicato la trama ufficiale per il nuovo attesissimo film scritto e diretto da Ryan Coogler.

Il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, che chiuderà definitivamente la Fase 4, sarà interpretato da Mabel Cadena, Michaela Cole, Winston Duke, Danai Gurira, Tenoch Huerta, Florence Kasumba, Alex Livinalli, Lupita Nyong'o, Dominique Thorne e Letitia Wright, e introdurrà il nuovo supereroe Namor e la nuova supereroina Riri Williams, alias Ironheart, che sarà a sua volta protagonista di una serie tv stand-alone in uscita in esclusiva su Disney Plus nell'autunno del 2023 come parte della Fase 5.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa: mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda.

Il film uscirà il 7 novembre nelle sale cinematografiche italiane. Per altri contenuti, recuperate il trailer di Black Panther Wakanda Forever.