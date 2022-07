Black Panther Wakanda Forever, un trailer non così da record: i numeri del MCU a confronto

Rischiava di passare in sordina, il trailer di Black Panther Wakanda Forever, considerati tutti gli esplosivi annunci dell'esplosivo panel Marvel Studios al Comic-Con, e invece il sequel di Black Panther ha tenuto fede alla popolarità della saga facendo registrare cifre da record.

Variety riporta infatti che il trailer di Black Panther: Wakanda Forever ha raccolto più di 172 milioni di visualizzazioni su Internet in sole 24 ore, riuscendo a quasi raddoppiare gli 88 milioni accumulati dal trailer del primo capitolo, uscito nel 2018. Inoltre, su Twitter, Black Panther: Wakanda Forever ha raccolto più di 890.000 menzioni dopo il debutto del filmato promozionale del Comic-Con di San Diego, che ha concluso tutti gli annunci del panel dei Marvel Studios. Il rapporto afferma poi che anche altri nomi legati al film sono finiti in tendenza, come Chadwick Boseman, Ryan Coogler e Angela Bassett, mentre l'hashtag #WakandaForever è stato il tag numero uno sulla piattaforma per cinque ore di fila.

Tuttavia, Black Panther: Wakanda Forever non è riuscito a superare i più grandi film della Marvel: per un confronto, il trailer di Spider-Man: No Way Home detiene ancora il nuovo record di visualizzazioni in 24 ore con oltre 355 milioni, ma il sequel di Ryan Coogler è 'atterrato' anche dietro al recente trailer di Thor: Love and Thunder (209 milioni), il precedente detentore del record Avengers: Endgame (289 milioni) e quello di Infinity War (230 milioni). Secondo gli analisti, la data d'uscita del filmato - arrivato a tarda notte in Italia e nel tardo pomeriggio americano - ha comunque sicuramente influito sul risultato, dato che un orario più comodo avrebbe aiutato il teaser a raccogliere ancora più traffico.

Black Panther: Wakanda Forever sarà l'ultimo film della Fase 4 e uscirà il 9 novembre nelle sale italiane.