Black Panther: Wakanda Forever, dopo il trailer cresce il trend #RecastTChalla

Alcuni fan della Marvel hanno dato un'occhiata al primo trailer di Black Panther: Wakanda Forever e hanno subito chiesto che venga scritturato un nuovo attore per il ruolo T'Challa riversandosi su Twitter per lanciare l'hashtag #RecastTChalla. Nell'attesa di scoprire come verrà affrontata la morte di Chadwick Boseman, vorreste un nuovo attore?

Dopo l'anteprima del teaser al Comic-Con di San Diego, alcuni fan hanno notato che una cover del classico di Bob Marley No Woman, No Cry suonava in sottofondo mentre il filmato metteva in risalto i personaggi di Ramonda (Angela Bassett), Nakia (Lupita Nyong'o), Okoye (Danai Gurira) e la Dora Milaje. Molti fan si sono convinti che il filmato mostri i wakandiani in lutto per la perdita del loro re e molti hanno dedotto che sua sorella Shuri (Letitia Wright) diventerà il nuovo Black Panther e di conseguenza il nuovo sovrano.

Dopo la pubblicazione del trailer, l'hashtag #RecastTChalla ha iniziato a circolare sui social media. Questo ha generato una discussione sul fatto che alcuni fan Marvel siano contrari a vedere una donna prendere il posto di T'Challa. T'Challa è stato originariamente interpretato da Chadwick Boseman, un attore unico nel suo genere che ha incarnato il ruolo in modo così perfetto che i fan hanno esortato i Marvel Studios a non riproporlo dopo che nel 2020 è tragicamente morto per le complicazioni di un cancro al colon.

Tuttavia, l'idea che a T'Challa possa succedere la sorellina Shuri ha fatto storcere il naso ai fan. Topside 7717 ha insistito sul fatto che l'improvvisa richiesta di vedere un altro attore nel ruolo di T'Challa non riguarda il sesso di Shuri, ma il genuino desiderio di vedere più storyline sul personaggio al cinema.

Un altro fan ha elaborato il percorso di Re T'Challa nei fumetti di Black Panther e ha lamentato il potenziale inesplorato del personaggio in relazione ad altre figure del MCU, tra cui il matrimonio con Tempesta degli X-Men, la possibilità di diventare un membro degli Illuminati e di sconfiggere i Fantastici Quattro.

Inoltre, anche la rilettura di Namor fa discutere i fan del MCU in queste ore.