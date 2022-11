Black Panther: Wakanda Forever tocca i 10 milioni di dollari nel primo giorno di release!

Nonostante il periodo difficile per le sale l'esordio globale di Black Panther: Wakanda Forever ha confermato grandissimi numeri. Nonostante non sia ancora arrivato negli USA, la pellicola ha incassato 10,1 milioni di dollari in ben 17 mercati internazionali europei e non.

La pellicola si prospetta diventare uno dei successi cinematografici dell'anno, superando gran parte degli esordi al cinema dei cinecomic usciti durante l'anno. Si parla, infatti, quasi del 45% in più di The Batman e addirittura il 225% in più di Black Adam. Nonostante quest'ultima sia il maggior competitor al momento in ambito cinecomic, il risultato sembra essere più che scontato. La narrativa che circonda Black Panther fin dal primo film (la morte di Chadwick Boseman e il Black Lives Matter) non fa altro che confermare un successo già annunciato.

Nonostante sia stato svelato il punteggio di Black Panther su Rotten Tomatoes, l'accoglienza si è rivelata essere un pò fredda rispetto alla prima pellicola sul Re del Wakanda. Stiamo parlando di un film che non solo è stato un passaggio di testimone ma anche il modo per introdurre una nuova civiltà (quella guidata da Namor) e fare un sentitissimo omaggio alla scomparsa di Chadwick Boseman avvenuta nell'agosto del 2020.

Durante la promozione stampa del film Ryan Coogler ha parlato dell'eredità di Boseman e quanto sia stato importante il suo contributo sul set e nella vita. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!