Black Panther: Wakanda Forever e The Marvels: svelati i primi dettagli delle storie!

Nelle scorse ore i Marvel Studios hanno pubblicato le prime logline di Black Panther: Wakanda Forever e The Marvels, i nuovi film del Marvel Cinematic Universe i cui titoli ufficiali e le date di uscita sono stati annunciati questa settimana.

Una logline, per chi non lo sapesse, è una sorta di breve sinossi di un film o di una serie televisiva e serve a fornire i primi dettagli di una trama. Quella di The Marvels, sequel di Captain Marvel con protagoniste Brie Larson, Iman Vellani e Teyona Parris, recita:

"The Marvels dei Marvel Studios vedrà Brie Larson tornare nel ruolo di Captain Marvel/Carol Danvers. Nel film, sarà affiancata da Teyonah Parris, che è stata presentata per la prima volta come Monica Rambeau adulta in WandaVision dei Marvel Studios, e da Iman Vellani, che apparirà come Ms. Marvel nell'omonima nuova serie Disney+. Preparatevi a vivere un'esperienza incredibile che volerà più in alto, più lontano e più velocemente con il film diretto da Nia DaCosta!"

Per quanto riguarda Black Panther: Wakanda Forever, la logline anticipa che il sequel di Black Panther, orfano di Chadwick Boseman, esplorerà il mondo di Wakanda. I fan si stanno chiedendo come continuerà il franchise dopo la morte dell'attore, ma sembra che la Disney non sia ancora pronta a divulgare troppe informazioni: quel che sappiamo è che T'Challa non sarà affidato ad un altro attore, ed è probabile che il film servirà a dire addio sia al personaggio che al suo interprete. La logline di Black Panther: Wakanda Forever anticipa: "Black Panther: Wakanda Forever dei Marvel Studios continuerà ad esplorare l'incomparabile mondo di Wakanda e tutti i ricchi e vari personaggi ricchi introdotti nel primo film".

Ricordiamo che Black Panther: Wakanda Forever uscirà l'8 luglio 2022, mentre The Marvels è atteso per l'11 novembre 2022.