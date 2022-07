Black Panther Wakanda Forever, Tenoch Huerta: 'vi innamorerete di Namor'

Dopo essere stato ufficialmente svelato come Namor durante la presentazione dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego, Tenoch Huerta ha parlato del suo ruolo in Black Panther: Wakanda Forever.

Namor the Sub-Mariner è il re di Atlantide: metà umano, metà atlantideo e il primo mutante della Marvel, Namor è stato sia un eroe che un cattivo nei fumetti. Nel MCU lo vedremo per la prima volta come villain in Black Panther: Wakanda Forever.

Il panel del Comic-Con dei Marvel Studios ha visto il debutto del primo trailer di Black Panther: Wakanda Forever, che ha offerto ai fan un primo assaggio di Tenoch Huerta in azione nei panni di Namor. Parlando con Deadline, l'attore ha condiviso tutto il suo entusiasmo per il ruolo, prima di essere interrotto dalle co-protagoniste Lupita N'yongo e Letitia Wright per evitare eventuali spoiler:

“Spero che le persone possano innamorarsi del personaggio, capirne le circostanze e il perché si è comportato in questo modo. Che è meraviglioso. Forse non è uno spoiler? No, no... Non è uno spoiler!" Huerta ha poi continuato:

“È un'esperienza meravigliosa essere qui e far parte di questa famiglia. Mi hanno fatto sentire davvero il benvenuto ed è fonte di ispirazione. Per me e, spero, per il resto della gente. Puoi sognare qualcosa che puoi vedere. E ora le persone possono vederci tutti e sentire l'ispirazione. Lo spero."

Per concludere, vi lasciamo con la rivelazione della scritta del murales in omaggio a Chadwick Boseman.