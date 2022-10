Black Panther: Wakanda Forever, Tenoch Huerta non sapeva nuotare prima del film

La star di Black Panther 2, Tenoch Huerta, ha raccontato un aneddoto sulla sua partecipazione al sequel diretto da Ryan Coogler nel corso di un'intervista al Jimmy Kimmel Live. Nel film Huerta interpreta Namor, un personaggio marino, molto lontano da una caratteristica in particolare del suo interprete: il rapporto con l'acqua.

Quando Tenoch Huerta - Kevin Feige ha parlato di un possibile film stand alone su Namor - incontrò Ryan Coogler il regista gli chiese se fosse in grado di nuotare e la risposta dell'attore fu piuttosto elusiva:"Non sono mai annegato prima".



Huerta ha proseguito nel racconto:"E poi il mio team ha chiamato il produttore [Nate Moore] e Nate mi ha richiamato... E mi ha chiesto di nuovo 'Sai nuotare?'. E io 'Non sono mai annegato prima'".

Alla fine Huerta ha ammesso di non saper nuotare, provocando grande frustrazione nel team.



Ironia della sorte, nel film Huerta interpreta un personaggio marino e la capacità di nuotare era essenziale per svolgere al meglio la performance. A quel punto all'attore non è restato altro che prendere lezioni di nuoto.



Ieri nel frattempo è uscito il primo singolo di Rihanna per Black Panther 2, in omaggio a Chadwick Boseman, compianto protagonista nel ruolo di T'Challa.

Nel cast del sequel Letitia Wright, il premio Oscar Lupita Nyong'o, Winston Duke, Danai Gurira, Angela Bassett e Martin Freeman nel ruolo di Everett Ross.