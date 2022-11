Black Panther Wakanda Forever, svelata la trama originale per un film con Chadwick Boseman

I produttori della Marvel hanno già anticipato di avere le idee chiare per Black Panther 3, ma in una recente intervista promozionale hanno anche svelato che storia avrebbe raccontato Black Panther: Wakanda Forever se il compianto interprete di T'Challa Chadwick Boseman non fosse venuto a mancare.

Parlando con Inverse, il cineasta Ryan Coogler ha rivelato che la sua visione originale per un sequel di Black Panther del 2018 prevedeva diverse prove e tribolazioni per Re T'Challa/Black Panther all'indomani degli avvenimenti di Avengers: Endgame: come molti altri eroi del Marvel Cinematic Universe, infatti, T'Challa era stato ucciso dallo schiocco di dita di Thanos (Josh Brolin) in Avengers: Infinity War prima di essere 'riportato indietro', e un film incentrato su di lui sarebbe stato diverso da Wakanda Forever, ma non troppo.

"Il tono sarebbe stato simile", ha confessato Ryan Coogler parlando della sua bozza originale per Wakanda Forever. "Il personaggio sarebbe stato in lutto per il tempo perduto: sapete, sarebbe tornato in vita dopo essere stato via per cinque anni. Essendo un uomo con così tante responsabilità verso così tante persone, avrebbe dovuto affrontare una realtà completamente cambiata durante i suoi cinque anni di assenza. Anche in quel film il dolore sarebbe stato una parte importante della storia".

Oggi, come saprete, Black Panther: Wakanda Forever è ambientato all'indomani della morte di T'Challa, con Ryan Coogler che ha riscritto il film insieme al suo co-sceneggiatore Joe Robert Cole dopo la scomparsa di Chadwick Boseman, avvenuta il 28 agosto 2020 all'età di 43 anni a causa di un cancro al cancro al colon tenuto segreto a gran parte del mondo. Detto questo, uno degli elementi del film originale di Ryan Coogler è tornato anche in Wakanda Forever: Namor. "Per quella prima bozza incentrata su T'Challa avevamo preso in considerazione l'introduzione di personaggi diversi, ma Namor era già presente: ha sempre fatto parte del sequel, in un modo o nell'altro".

A questo proposito, scoprite perché Namor non ha debuttato prima nel MCU: Black Panther: Wakanda Forever uscirà dal 9 novembre nelle sale italiane.