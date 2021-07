Black Panther: Wakanda Forever, svelata un'insospettabile location legata a Tony Stark!

Dopo che Production Weekly ha svelato dei potenziali dettagli sulla trama di Black Panther: Wakanda Forever, tra cui il possibile debutto di Namor, ecco arrivare in rete delle nuove informazioni sulle riprese del film diretto da Ryan Coogler.

Secondo quanto riportato da Cosmic Circus (via Murphy's Multiverse), parte del sequel sarà ambientata nel Massachusetts Institute of Technology, l'università in cui Tony Stark ha studiato fisica e ingegneria e che quest'ultimo ha visitato nel corso di Captain America: Civil War, quando ha presentato la rivoluzionaria tecnologia B.A.R.F. e ha sorpreso gli studenti finanziando interamente i loro progetti.

Ma cosa c'entra l'MIT con Black Panther? Al momento l'unico collegamento noto è il fatto che si tratta dell'università che il Kilmonger di Michael B. Jordan ha frequentato da ragazzo, ma a meno di scene flashback o legate al passato del personaggio non sappiamo come questa cosa verrà ripresa nel nuovo capitolo. Visto che sul finale del primo film T'Challa ha deciso di condividere le conoscenze del Wakanda al mondo, tuttavia, non sarebbe troppo sorprendente se la brillante Shuri tenesse un seminario all'MIT sulla loro tecnologia.

Voi cosa ne pensate di questo scenario? Fatecelo sapere nei commenti.