Black Panther Wakanda Forever, svelata la durata del film: è il più lungo della Fase 4!

Black Panther: Wakanda Forever sarà il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe ad approdare nelle sale. Tuttavia, sappiamo ancora poco di quello che circonda la storia, se eccettuiamo l'unico trailer diffuso in streaming finora. Nelle ultime ore sarebbe emersa la durata ufficiale del film, che lo indicherebbe come il più lungo della Fase 4.

Secondo un nuovo elenco pubblicato sul sito web delle sale Cineplex, la durata di Black Panther: Wakanda Forever sarebbe di due ore e 41 minuti, un minutaggio che renderebbe il sequel il film più lungo del Marvel Cinematic Universe al di fuori del franchise degli Avengers. Il titolo più lungo al di fuori dei film sugli Avengers appartiene attualmente a Eternals di Chloe Zhao, che ha una durata di due ore e 36 minuti, cinque minuti in meno rispetto alla durata presunta di Wakanda Forever.

Sebbene tale durata non sia ancora stata confermata dai rappresentanti della Marvel o della Disney, dato che i biglietti non sono ancora stati messi in vendita, avrebbe del tutto senso vista la natura seria del seguito, che dovrà fare riferimento alla scomparsa di Chadwick Boseman.

"Sfortunatamente, questa domanda è diventata sempre più rilevante. Sia per l'umanità nel suo complesso, ma anche per le persone della nostra produzione che stavano tornando per questo film", ha dichiarato Coogler nell'ultimo numero di Empire Magazine, suggerendo che la domanda che ha guidato la sua mentalità sul film era quella di come la produzione sarebbe andata avanti di fronte a probabilità apparentemente insormontabili.

"La maturità consiste nel trovarsi di fronte a domande impossibili, e tuttavia fare una scelta e andare avanti", ha aggiunto il regista. "Questo gruppo unico è più simile a una band che a un gruppo di attori, e Chad era il nostro cantante principale. Quindi per me era come dire: 'Come faccio a trovare una canzone che loro possano ancora cantare?', alla luce di quello che stavamo affrontando".

Ultimamente, anche Kevin Feige ha parlato del recast di T'Challa (e del perché non si è presa quella strada).